Ереван, , 11:29 — REGNUM В Армении за последние сутки медики провели 5734 исследования на коронавирус, из которых 1723 показали положительный результат. Об этом 17 февраля сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в стране выявили 411 878 носителей коронавируса. Из них 383 368 справились с инфекцией, в том числе 1668 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 18 674 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9834 пациентов с COVID-19, в течение последних суток зафиксировали 24 таких случая.

Днём ранее в Армении в ходе проведения 6630 тестов на коронавирус 1774 были с положительным результатом. 2574 человека медики за сутки признали выздоровевшими, среди пациентов с COVID-19 зафиксировали 34 случаев смерти.