Москва, 17 февраля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В плане смягчения ограничений на фоне пандемии коронавируса России не следует ориентироваться на страны Евросоюза, которые отменяют те или иные запреты. Об этом 17 февраля заявил член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетёсов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В первую очередь это связано с тем, что в странах Евросоюза значительно выше показатели вакцинации населения. Именно это обстоятельство во многом дает возможность отменять ограничения, отметил эксперт.

«Давайте примем во внимание такую ситуацию — мы имеем один из самых низких охватов вакцинации среди всех европейских стран. Хуже нас только Румыния и может быть еще пару стран. Если они видят, что можно снимать ограничения, принимая во внимание, что вакцинированные люди имеют право это делать. Но у нас ситуация иная — у нас охват вакцинацией в полтора раза ниже», — сказал Нетёсов.