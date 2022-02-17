Москва, 17 февраля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. За истекшие 24 часа на территории России госпитализировали 18 090 пациентов с COVID-19, также было выявлено 180 622 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 17 февраля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 14 840 502.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончалось 790 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 327 448.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 11 828 475 человек вылечились от нового заболевания, 185 082 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было госпитализировано 19 573 новых пациента с COVID-19.