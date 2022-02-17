Сеул, 17 февраля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 9073 человека. Об этом 17 февраля сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 17 февраля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 768 136 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,2%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 9397 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 261 075 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,2%.

«Бустерную» дозу получили 126 490 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 29 898 777 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 93 135 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 1 645 978.

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