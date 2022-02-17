Пекин, 17 февраля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Если российская фигуристка Камила Валиева установит мировой рекорд на Олимпийских играх, то он будет считаться предварительным. Об этом 17 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Международном союзе конькобежцев (ISU).

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«В случае мирового рекорда Валиевой её достижение будет считаться предварительным», — говорится в сообщении.

Напомним, 14 февраля Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции МОК, ISU и WADA и допустил Валиеву к участию в личных соревнованиях на Олимпиаде.

15 февраля Валиева выиграла короткую программу, получив 82,16 балла.

16 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что результат Валиевой на Играх в Пекине будет считаться предварительным.

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