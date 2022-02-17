Москва, 17 февраля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Ставить вопрос об отмене всех ограничений на фоне пандемии коронавируса в России ещё преждевременно. Об этом 17 февраля заявил член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетёсов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Сейчас заболеваемость у нас в пять раз выше, чем на пике в ноябре. Заболеваемость самая высокая как никогда», — сказал Нетёсов.

Эксперт признал, что «Омикрон» является менее опасным штаммом, чем предыдущие, однако на фоне роста заболеваемости дневное число смертей не уменьшается.

«Тенденция к тому, что она (смертность — прим. ИА REGNUM) будет увеличиваться пусть и не в пять раз. Поэтому снимать ограничительные меры ещё рано», — отметил биолог.