Донецк, 17 февраля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) был выявлен 1821 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 17 февраля сообщает минздрав ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 16 февраля проведено 4285 исследований, из них выявлен 1771 случай (заражения коронавирусом) <…> и у 50 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике достигло 147 572.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в ДНР составляет 9639.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в республике от нового заболевания вылечились 113 066 человек, еще 24 867 пациентов находятся на лечении (стационарном и амбулаторном).

Отметим, сутками ранее в ДНР было выявлено 2277 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.