Киев, 17 февраля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Президента Украины Владимира Зеленского пригласили выступить на одной из ближайших пленарных сессий Европейского парламента (ЕП). Об этом сообщает 17 февраля пресс-служба президентского офиса.

President.gov.ua Владимир Зеленский

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Отмечается, что замглавы президентского офиса Игорь Жовква поблагодарил за приглашение для главы государства руководителя кабинета председателя Европарламента Алессандро Киоккетти. Жовква и Киоккетти провели телефонный разговор.

«От имени главы государства заместитель руководителя офиса президента поблагодарил за приглашение Владимиру Зеленскому выступить на одной из ближайших пленарных сессий Европейского парламента», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля депутаты Европарламента одобрили решение Совета ЕС о выделении Украине нового пакета макрофинансовой помощи на 1,2 млрд евро. Эти деньги пойдут на покрытие платежного баланса Украины. Киев получит их в виде займов двумя траншами в течение 12 месяцев.

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