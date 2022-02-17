Страсбург, Франция, , 08:39 — REGNUM Решение Совета ЕС выделить Украине новый кредит на сумму €1,2 млрд окончательно одобрено Европарламентом 16 февраля, сообщается на сайте законодательного органа.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Соответсвующий проект поддержали 598 из 694 депутатов. Кредит призван поддержать экономическую систему Украины и способствовать проведению в стране «коренных реформ». Киев получит эти средства в течение 12 месяцев двумя одинаковыми траншами по €600 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что с 2014 года американские власти предоставили Украине в качестве финансовой помощи $5,6 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: США с 2014 года предоставили Украине $5,6 млрд поддержки