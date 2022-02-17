Иерусалим, 17 февраля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Минздрав Израиля 16 февраля предложил план отмены коронавирусных ограничений в стране. Об этом сообщают «Вести Израиль».

(сс) NeuPaddy Свобода

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По данным журналистов, представители минздрава решили рекомендовать правительству страны отменить обязательную сдачу теста на коронавирус перед вылетом из страны, отменить карантин для прибывших из-за границы непривитых граждан Израиля. Кроме того, дети-граждане иностранных государств в возрасте до 12 лет, в случае принятия решения, смогут въехать в Израиль в сопровождении привитых родителей, сдать в аэропорту тест на коронавирус и соблюдать карантин до получения результатов. При этом въезд непривитых иностранцев в возрасте от 12 лет советуется запретить.

Совещание, на котором были сформулированы эти предложения, проводилось после того, как премьер-министр страны Нафтали Беннет объявил о намерении снять все существующие коронавирусные ограничения, кроме ношения масок в помещениях, к 1 марта.

По мнению главы Службы общественного здравоохранения минздрава Шарон Эльрои-Прайс, снятие ограничений за столь короткий срок — неправильно, но глава минздрава Ницан Горовиц с Беннетом согласился.