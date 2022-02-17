Новосибирск, 17 февраля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 17 февраля, в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализированы 3867 пациентов, в том числе 158 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

За прошедшие сутки в регионе было выявлено5043 случая заражения коронавирусом (всего — 165 800 случаев). За это же время выздоровели 704 человека (всего — 82 652 человека), скончались 13 пациентов (всего — 4838 пациентов).

В реанимации находятся 322 человека, на ИВЛ — 48 пациентов.