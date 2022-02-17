Прага, 17 февраля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Американские спецслужбы оконфузились в очередной раз, объявив «дату вторжения» России на Украину. Об этом президент Чехии Милош Земан заявил в интервью, опубликованном 17 февраля газетой Mladá fronta DNES.

Miloslav Hamřík Милош Земан

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По его словам, это третий по счёту конфуз, так как первым была война в Ираке, где не нашли никакого оружия массового поражения, а вторым — Афганистан, относительно которого утверждалось, что радикалы никогда не захватят Кабул.

«Ну, а сейчас — третий [конфуз]», — констатировал Земан.

Он рассказал, что за пять дней до 16 февраля, когда якобы должно было начаться «вторжение на Украину», получил секретное донесение от ЦРУ. Из-за трёх конфузов качество источников этого ведомства вызывает сомнения.

Говоря о ситуации вокруг Украины, Земан заявил, что никакой войны не будет, так как русские — не сумасшедшие. Россия не будет начинать операцию, которая принесёт ущерб, а не выгоду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Земан выступил категорически против отправки военных блока НАТО на Украину.

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