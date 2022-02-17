Канберра, , 10:47 — REGNUM 17 февраля Австралия преодолела еще одну психологическую отметку в ходе продолжающейся кампании по иммунизации населения от COVID-19: 50 процентов населения старше 16 лет прошли процедуру ревакцинации, получив третий компонент вакцины. Об этом 17 февраля сообщил телеканал Nine News.

Вакцинация

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В общей сложности 10 317 497 человек по всей Австралии ревакцинировались от COVID-19. Штатом с наибольшим количеством ревакцинированных является Новый Южный Уэльс, где таких насчитывается 3 263 697 человек.

Более 95% населения Австралии привились первым компонентом вакцины от COVID-19. Число лиц, считающихся полностью привитыми, приблизительно такое же. Разница заключается всего в нескольких долях процентов.