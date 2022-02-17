Брисбен, Австралия, , 17:45 — REGNUM 17 февраля в Квинсленде, третьем по численности населения штате Австралии, было зарегистрировано еще 39 смертей от COVID-19, что является абсолютным антирекордом за все время пандемии коронавируса. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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В свою очередь министр здравоохранения Квинсленда Иветт Дат подчеркнула, отвечая на вопросы журналистов, что не все смертельные случаи произошли за последние 24 часа из-за задержек в сборе статистике.

«Некоторые из этих смертей произошли еще 17 января», — заявила министр.

Главный санитарный врач Квинсленда Джон Джеррард отметил, что антирекорд по суточному показателю смертности от COVID-19 не свидетельствует о всплеске смертельных случаев.

«Большинство из них произошли еще несколько недель назад», — сказал он.

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