Мельбурн, Австралия, , 10:44 — REGNUM С 18 февраля в штате Виктория (юго-восток Австралии) будет снята значительная часть оставшихся ограничений по коронавирусу. Об этом на пресс-конференции 17 февраля объявил премьер-министр штата Дэниэл Эндрюс, передает телеканал Sky News.

Премьер-министр штата Виктория Австралии, Дэниэл Эндрюс Bentleigh electorate

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В частности, в Виктории будет отменено ограничение по максимально возможной заполняемости баров, ресторанов и кафе. В магазинах жителям штата больше не нужно будет проходить регистрацию с помощью QR-кодов.

Премьер-министр Эндрюс однако отметил, что жителям штата по-прежнему нужно будет использовать QR-коды для регистрации в ресторанах и пабах.

Масочный режим в Виктории по-прежнему останется, но власти скоро могут отменить обязательное ношение масок в офисных помещениях, добавил он.

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