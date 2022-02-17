Сидней, Австралия, , 10:40 — REGNUM 17 февраля премьер-министр Нового Южного Уэльса, самого населенного штата Австралии, Доминик Перротте объявил на пресс-конференции, что в ближайшие дни в регионе будут отменены многие антикоронавирусные ограничения, передает телеканал Nine News.

Сидней, Австралия (сс) Herry Lawford

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C 18 февраля в штате ограничение на максимальную вместимость в местах приема гостей будет снято, а регистрация по QR-кодам будет требоваться только в определенных местах, таких как ночные клубы или музыкальные фестивали, если число участников мероприятий превысит 1000 человек.

Перротте заявил, что с 24 февраля масочный режим будет обязательным только в общественном транспорте, больницах и учреждениях по уходу за престарелыми, в самолетах или в аэропортах, а также исправительных учреждениях.

«Ношение масок будет по-прежнему поощряться в помещениях, где нельзя соблюдать социальную дистанцию, а также в розничных магазинах, чтобы защитить уязвимых людей, которым необходим доступ к некоторым услугам», — сказал премьер-министр.