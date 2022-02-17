Канберра, , 10:38 — REGNUM Сотни шахтеров компании BHP по всей Австралии вынуждены уволиться после того, как горнодобывающий гигант выиграл судебный процесс, а действия руководства, которое обязало всех своих сотрудников привиться от COVID-19, были сочтены законными. Об этом 17 февраля написала газета The Australian.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

Руководство компании ожидает, что порядка 700 сотрудников, или 3% ее персонала, решат не делать прививку от COVID-19, что означает, что они будут уволены.

Требование об обязательной вакцинации в BHP вступило в силу 31 января после того, как профсоюзы проиграли судебный процесс. Отмечается, что непривитые сотрудники подрядчиков также не смогут быть допущены на шахты.

Ранее крупнейшие австралийские компании, такие как Bunnings, Qantas и Telstra, также обязали своих сотрудников привиться от COVID-19.