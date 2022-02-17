Тбилиси, , 10:29 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 52 912 исследований на SARS-CoV-2 выявили 15 644 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 17 февраля обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего на текущую дату в стране выявили 1 511 800 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 1 324 172 победили инфекцию, в том числе 24 110 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 15 729 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 46 человек скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 5876 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1126.

Днём ранее в Грузии в ходе 50 058 исследования выявили 15 315 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 10 894 человек, скончались 55 пациентов с COVID-19.

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