Донецк, , 10:23 — REGNUM Представители силовых ведомств Украины за последние сутки два раза нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 17 февраля рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

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«За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало о двух нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Также указывается, что общее число боеприпасов, выпущенных по территории ДНР за последние 24 часа, составило 17 единиц.

Кроме этого, уточняется, что при обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие и что были обстреляны районы поселка Зайцево и села Коминтерново.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ответный огонь по позициям украинских боевиков, обстреливавших населенные пункты на территориях республик Донбасса, открыла Народная милиция ДНР.