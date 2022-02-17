Афины , 17 февраля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Греция подтвердила 19 509 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения вечером 16 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 2 235 920 случаев инфицирования.

Кроме того, за последние 24 часа зарегистрированы 82 смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 25 001 человека.

В общей сложности 485 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 66 лет, и 86,0% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.