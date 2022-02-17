Минск, , 10:18 — REGNUM Совместные учения военных России и Белоруссии проинспектирует 17 февраля на полигоне «Осиповичский» белорусский президент Александр Лукашенко. Об этом 17 февраля сообщает телеграм-канал «Пул первого», приближенный к пресс-службе президента республики.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что ранее предполагалось, что белорусский президент и главнокомандующий проведёт инспекцию совместных учений России и Белоруссии, однако при этом не были известна дата и место такой проверки

«Сегодня свой рабочий день Александр Лукашенко проведёт на полигоне «Осиповичский». Там в розыгрыше тактического эпизода примут участие ракетные войска и артиллерия, авиация Союзного государства, а также подразделения воздушно-десантных войск Вооружённых Сил России», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Национальном статистическом комитете Белоруссии сообщили, что объём промышленного производства Белоруссии за январь в текущих ценах составил 13,8 млрд белорусских рублей, или в сопоставимых ценах 107,2% к уровню января 2021 года.