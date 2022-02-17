Донецк, 17 февраля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Ответный огонь по позициям украинских боевиков, обстреливавших населенные пункты на территориях республик Донбасса, открыла Народная милиция (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 17 февраля рассказали журналистам в управлении НМ ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг ДНР

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«С целью защиты гражданского населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневых средств противника», — отметили в НМ республики.

Также указывается, что в настоящее время ведется уточнение информации о пострадавших среди мирного населения и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что утром 17 февраля украинские силовики произвели обстрел девяти населенных пунктов в республиках Донбасса.