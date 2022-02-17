Донецк, 17 февраля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Утром 17 февраля украинские силовики произвели обстрел девяти населенных пунктов в республиках Донбасса. Об этом 17 февраля сообщили в представительстве Донецкой и Луганской Народной Республик (ДНР и ЛНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дома после артобстрела

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Уточняется, что обстрелы были произведены украинской стороной в период с 05:32 до 07:42 (совпадает с мск) и в ходе них силовики Украины применяли минометы калибром 120 и 82 мм, гранатометы различных типов и стрелковое оружие (включая крупнокалиберное), выпустив по территории республик Донбасса в общей сложности 157 боеприпасов.

Также указывается, что обстрелам со стороны подверглись районы населенных пунктов Коминтерново, Октябрь, Новоласпа и Петровское в ДНР, а также районы населенных пунктов Веселенькое, Донецкий, Золотое-5, Нижнее Лозовое и Сокольники в ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель военной разведки Великобритании генерал-лейтенант Джим Хокенхалл заявил, что Россия якобы продолжает наращивать свое военное присутствие на границе с Украиной.