Тирасполь, 17 февраля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В ходе 1373 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 655 случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 февраля сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 103 840 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 96 243 человека, в том числе за последние сутки — 792.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 2073 смертей пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток было 13 таких случаев.

Днём ранее в Приднестровье провели 1867 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 608 случая заражения коронавирусом. За сутки медики признали выздоровевшими 952 человека, а также зафиксировали смерть у троих пациентов с COVID-19.