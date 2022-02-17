Пекин, 17 февраля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Швейцарская горнолыжница Мишель Гизен стала олимпийской чемпионкой в суперкомбинации на Играх в Пекине. Об этом 17 февраля сообщает ИА REGNUM.

Горные лыжи

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Гизен победила по итогам заездов в скоростном спуске и слаломе. Второе место заняла её соотечественница Венди Хольденер. Замкнула тройку итальянская спортсменка Федерика Бриньоне.

Российская горнолыжница Юлия Плешкова заняла 10-е место.

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