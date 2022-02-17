Каракас, 17 февраля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Россия может рассчитывать на поддержку Венесуэлы в свете роста угроз со стороны НАТО и западных государств. Об этом в ходе совместной пресс-конференции по итогам встречи с заместителем председателя правительства Юрием Борисовым заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

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«Россия располагает всей поддержкой Венесуэлы, чтобы рассеять угрозы НАТО и западного мира, чтобы Россия продолжала быть территорией мира», — сказал он.

По его словам, президент РФ Владимир Путин знает, что может рассчитывать «на народ и правительство Венесуэлы».

Мадуро выразил уверенность в том, что «дипломатия мира победит», и подчеркнул, что Россия и Путин продемонстрировали «грандиозный триумф» в эти дни «международной кампании угроз».