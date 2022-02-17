София, , 09:49 — REGNUM В Болгарии стартует миссия королевских ВВС Испании по охране болгарского воздушного пространства. Об этом 17 февраля сообщает БНР.

Истребитель Eurofighter Ronnie Macdonald

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Согласно официальной информации, четыре испанских истребителя Eurofighter EF-2000 приступят к регулярным облетам территории болгарского побережья Черного моря, а также периметра границ с Сербией, Турцией и Республикой Северная Македония. На торжественной церемонии открытия миссии 17 февраля будет присутствовать посол Испании в Болгарии Алехандро Поланко Мата.

Напомним, испанские военные самолеты базируется на болгарском военном аэродроме «Граф Игнатьево» в Пловдивской области. Указанная миссия продлится до 31 марта нынешнего года.

В минобороны Болгарии утверждают, что присутствие сил ВВС Испании в регионе носит «исключительно мирный характер».