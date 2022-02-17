Париж, , 09:49 — REGNUM Эпидемия продолжает идти на убыль во Франции, где, по данным общественного здравоохранения страны, за сутки от COVID-19 скончались 244 человека, сообщает Le Figaro.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Во Франции госпитализировано 30 578 пациентов с COVID-19. За последние сутки госпитализировано 1975 человек. В настоящее время в реанимации находятся 3126 пациентов.

Число ежедневных случаев заражения коронавирусом в стране снизилось. За сутки выявили 98 735 носителей коронавируса. Днем ранее во Франции обнаружили 142 253 случая заражения коронавирусом.

Что касается вакцинации, то во Франции ревакцинацию от коронавируса прошли 38 187 820 человек. Ещё 54 176 336 человек получили по крайней мере одну инъекцию вакцины, и 53 110 247 человек прошли полную вакцинацию.