Москва, , 09:48 — REGNUM Эшелон с техникой танковой армии Западного военного округа (ЗВО) Министерства обороны РФ после завершения учений отправился в пункт постоянной дислокации. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

Эшелон с военной техникой ЮВО пересек Крымский мост Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

«Воинский эшелон с личным составом и военной техникой подразделений танковой армии Западного военного округа начал движение в пункт постоянной дислокации после завершения плановых учений на полигонах», — сообщили в Минобороны.

По прибытии в пункты постоянной дислокации техника будет обслужена и подготовлена к проведению дальнейших плановых мероприятий боевой подготовки, уточнили в ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее подразделения материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа (ЮВО) Минобороны России после завершения мероприятий боевой подготовки приступили к маршу на штатной технике в пункты постоянной дислокации.