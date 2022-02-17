Москва, , 09:57 — REGNUM Запад, нагнетая угрозу «российского вторжения», дестабилизировал Украину, а это вызвало тяжёлые экономические последствия для страны. Об этом бывший украинский министр экономики Виктор Суслов заявил в своей колонке для издания «Главред».

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов IgorTurzh

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

По его словам, Украина, как и другие государства с рыночной экономикой, крайне уязвима перед информационной атакой, нацеленной на подрыв экономики. На протяжении нескольких месяцев страны Запада, члены НАТО, прежде всего США и Великобритания — «друзья и партнёры» Киева — вели против страны интенсивную информационную войну.

«Сутью войны было нагнетание угрозы «вторжения» России с использованием авиационных и ракетных ударов, бронетанковых войск, оккупации Украины», — пояснил Суслов.

Он подчеркнул, что фактически действия Запада носили «характер экономической диверсии, нацеленной на подрыв украинской экономики». Это привело к тяжёлым последствиям. Так, президент Владимир Зеленский в одном из обращений заявил о падении курса национальной валюты и оттоке из страны $12,5 за январь.

Читайте также: Эксперт: Истерика на Украине отвлекает население от разрухи