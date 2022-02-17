Астана, 17 февраля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В Казахстане за сутки выявили 1349 случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба минздрава республики.

Александр Погожев ИА REGNUM Медик во время исследований ПЦР-тестов

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За время пандемии в республике выявили 1 295 250 носителей SARS-CoV-2, из которых признали выздоровевшими 1 240 562 человека, в том числе 4326 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 42 319 носителей коронавируса, в том числе в стационарах разместили 5684 человека.

Всего в стране зафиксировали 13 519 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 25 умерли в течение последних суток.

Днём ранее в минздраве Казахстана сообщили о 1508 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки. Выздоровевшими медики признали 5394 человека. Скончались 20 пациентов с диагнозом COVID-19.