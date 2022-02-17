Москва, 17 февраля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Клинические исследования вакцины от COVID-19 для подростков 12−17 лет «Спутник М» прошли без выявления серьезных побочных реакций на препарат. Об этом заявил замглавы Минздрава Сергей Глаголев.

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«Сведений о серьёзных непредвиденных и нежелательных реакциях на вакцину «Гам-КОВИД-Вак М» в ходе проведения клинических исследований в Росздравнадзор не поступало», — отметил Глаголев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что жалоб на негативные эффекты после вакцинации от коронавируса подростков от 12 до 17 лет препаратом «Спутник М» на настоящий момент не поступало.

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