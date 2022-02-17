Луганск, 17 февраля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась. Об этом 16 февраля сообщили в пресс-службе Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Противник предпринимает попытки к развязыванию активных боевых действий. Украинская сторона продолжает нарушать взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что силовики Украины несколько раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв ряд населенных пунктов на территории ЛНР с применением минометов калибра 120 мм, гранатомётов и стрелкового оружия.

«С целью защиты гражданского населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневых средств противника», — добавляется в сообщении.

Кроме того, указывается что в настоящее время ведется уточнение информации о пострадавших среди мирного населения и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что силовики Украины утром 17 февраля пять раз обстреляли территорию ЛНР.