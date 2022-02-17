Кишинёв, , 09:22 — REGNUM В Молдавии в течение суток 16 февраля в ходе 10 162 исследований выявили 1616 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 488 899 носителей SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 449 260 человек, в том числе 4707 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 2074 пациента с COVID-19, в том числе 158 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 11 006 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 24 таких случая.

Днём ранее в Молдавии выявили 1720 заражений коронавирусом в результате проведения 9288 тестов. Врачи выписали за сутки 3572 человека, умерли 20 пациентов с COVID-19.

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