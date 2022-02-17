Вашингтон, 17 февраля, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Антироссийские санкции и взаимодействие с РФ в дипломатической сфере, а также поддержку Украины и возможные шаги Североатлантического альянса (НАТО) намерена обсудить во время Мюнхенской конференции вице-президент США Камала Харрис. Об этом 17 февраля сообщила в ходе специального брифинга представитель американской администрации высокого ранга.

Камала Харрис

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По словам высокопоставленной представительницы администрации США, как ожидается, Харрис в ходе своей поездки на Мюнхенскую конференцию может обсудить целый ряд вопросов.

«Во-первых, единство, достигнутое с нашими союзниками, которое мы намерены сохранить. Во-вторых, экономические меры, которые мы подготовили: возможно, нам придется их принять, это будет зависеть от развития событий, — заявила чиновница. — В-третьих, расстановку сил США и НАТО. В-четвёртых, поддержку Украины. В-пятых, снижение напряженности путем дипломатического взаимодействия: мы предлагаем двигаться этим путем и надеемся, что Россия изберет его. Но нам нужно подождать, чтобы узнать, так ли это», — уточнила она.

Также представитель американской администрации отметила, что Вашингтон на протяжении последних месяцев вел очень активное взаимодействие с американскими союзниками и партнерами, и поездка вице-президента США в Мюнхен станет, по ее словам, «продолжением этого взаимодействия на высоком уровне».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во время своего будущего визита в Европу вице-президент США Камала Харрис намерена провести переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Украины Владимиром Зеленским.