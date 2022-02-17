Вашингтон, 17 февраля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора обсудили вопрос военного усиления государств восточного фланга Североатлантического альянса в случае «агрессии» России в отношении Украины. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Они… подчеркнули важность… продолжения усиления восточного фланга НАТО в случае дальнейшего «вторжения» России на Украину», — говорится. сообщении.

Отмечается, что стороны также поговорили о пролонгации трансатлантической координации дипломатии и мерах «сдерживания» России.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля Шольц на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что НАТО в ближайшие годы не планирует принимать новых членов.

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