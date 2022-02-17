Брюссель, , 09:01 — REGNUM В течение ближайших нескольких месяцев Североатлантический альянс разместит на территории Румынии свою ударную группировку, призванную обеспечить безопасность восточных границ НАТО. Об этом 17 февраля сообщило Румынское телевидение.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как заявил на встрече министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе 16 февраля глава западного военного блока Йенс Столтенберг, представители альянса работают над деталями нового плана.

«Окончательное решение по данному вопросу еще не принято, однако это является вопрос времени», — резюмировал, в частности, он.

Согласно официальной информации, натовский оборонный бюджет в 2022-м году составит $270 млрд. Основная часть этих денег пойдет на расширение присутствия блока в странах Восточной Европы.