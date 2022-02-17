Брюссель, 17 февраля, 2022, 09:01 — ИА Регнум. В течение ближайших нескольких месяцев Североатлантический альянс разместит на территории Румынии свою ударную группировку, призванную обеспечить безопасность восточных границ НАТО. Об этом 17 февраля сообщило Румынское телевидение.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

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Как заявил на встрече министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе 16 февраля глава западного военного блока Йенс Столтенберг, представители альянса работают над деталями нового плана.

«Окончательное решение по данному вопросу еще не принято, однако это является вопрос времени», — резюмировал, в частности, он.

Согласно официальной информации, натовский оборонный бюджет в 2022-м году составит $270 млрд. Основная часть этих денег пойдет на расширение присутствия блока в странах Восточной Европы.