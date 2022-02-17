Ташкент, 17 февраля, 2022, 08:57 — ИА Регнум. В Узбекистане продолжает снижаться число выявленных случаев заражения коронавирусом. 16 февраля в стране выявили 241 случай (в предыдущий день — 296) и 47 случаев пневмонии (52). Об этом сообщает Газета. уз со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Число новых случаев в Ташкенте снизилось до 94 (днём ранее — 157), а в Ташкентской области выросло — 60 (49). В других регионах страны показатели не превышают 15 случаев.

Также сообщается, что в течение дня в стране было отмечено три случая смерти от последствий COVID-19.

Общее количество случаев заражения коронавирусом, официально зарегистрированных в Узбекистане с начала пандемии, составило 234,6 тысячи. Общее число официально зарегистрированных умерших от COVID-19 в стране составляет 1612.