Сухум, 17 февраля, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В Абхазии в течение суток 16 февраля в ходе 593 исследований выявили 357 случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 214 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 46 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 49 881 носителя SARS-CoV-2. Из них 41 066 человек признали выздоровевшими, в том числе 304 — за последние сутки. За всё время 628 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались, в течение последних суток зафиксировали четыре таких случая.

Днём ранее в Абхазии сообщили о выявлении за сутки 389 носителей SARS-CoV-2 в результате 673 исследований. За сутки зарегистрировали четыре смерти пациентов с COVID-19. Врачи признали выздоровевшими 340 человек.