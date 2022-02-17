Пекин, 17 февраля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) и Олимпийский комитет России (ОКР) работают ежедневно по делу фигуристки Камилы Валиевой. Об этом 17 февраля сообщил глава пресс-службы МОК Марк Адамс.

Ольга Шклярова ИА REGNUM МОК

Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»

«Мы работаем на самых разных уровнях с ОКР, обсуждаем вопрос ежедневно», — сказал Адамс.

Напомним, 14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву к участию в личных соревнованиях на Олимпиаде.

После короткой программы Валиева лидирует. Второй идет ещё одна представительница России Анна Щербакова, третьей — японка КаориСакамото. Александра Трусова занимает четвёртую позицию.

Ранее МОК отменил церемонию награждения по итогам командного турнира и заявил, что результаты Валиевой будет считать предварительными.

Читайте также: Глава МОК обсудил со сборной США отмену церемонии награждения фигуристов