Осло, , 08:47 — REGNUM Дополнительные военные силы для их размещения в составе контингента Североатлантического альянса (НАТО) не намерены направлять в Восточную Европу власти Норвегии. Об этом 17 февраля заявил министр обороны страны Одд-Рогер Эноксен, его слова приводит Норвежское телеграфное бюро.

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По словам Эноксена, ресурсы Норвегии являются ограниченными и главней задачей является наблюдение за ситуацией на севере.

«Мы вносим свой вклад (в составе сил НАТО) в Литве. У нас нет цели распространяться на несколько мест», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во время состоявшегося накануне телефонного разговора канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден отметили, что они не наблюдают существенного отвода российских войск от границы с Украиной.