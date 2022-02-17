Сеул, , 08:47 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 17 февраля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Солдат армии Южной Кореи (сс) 대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces

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По их словам, коронавирус выявлен у 458 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, Объединенного комитета начальников штабов и министерства обороны.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 10 282.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 93 135 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 1 645 978.

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