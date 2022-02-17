Вашингтон, 17 февраля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Во время своего будущего визита в Европу вице-президент США Камала Харрис намерена провести переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 17 февраля сообщила высокопоставленный представитель администрации США в ходе специального телефонного брифинга по поводу предстоящей поездки Харрис в ФРГ.

Gage Skidmore Камала Харрис

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

"В пятницу вице-президент Харрис проведет встречу с генеральным секретарем НАТО. Также на воскресенье запланированы встречи с канцлером Олафом Шольцем и президентом Владимиром Зеленским», — сказала она.

Также она добавила, что Харрис не привезет на Мюнхенскую конференцию по безопасности никаких рецептов и конкретных предложения США по возможности смягчения антироссийских санкций на случай якобы возможного «вторжения» России на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты никогда не называли точных сроков эскалации ситуации вокруг Украины.