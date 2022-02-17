Вашингтон, 17 февраля, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Санкции против России, введённые в случае гипотетического вторжения на Украину, могут повлиять на весь мир. Об этом министр финансов США Джанет Йеллен заявила в интервью Agence France-Presse (AFP).

U.S. Department of the Treasury Джанет Йеллен

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По её словам, США при содействии партнёров в Европе готовят против РФ «пакет санкций», которые коснутся физических лиц и компаний в финансовом секторе, а также «контроля над экспортом». Возможное влияние санкций на энергетические рынки вызывает беспокойство, добавила министр, так как Россия — важный поставщик нефти и газа.

«Очевидно, что мы хотим, чтобы [санкции] влияли главным образом на Россию. Однако мы признаём, что эти санкции будут иметь и глобальные последствия», — сказала Йеллен.

Глава американского минфина отметила, что Вашингтон намерен «как можно лучше» защитить своих союзников от возможных последствий санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, член Совфеда Алексей Пушковпредположил, что политики в США устроили «соревнование» под лозунгом «кто лучше санкции против России придумает».

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