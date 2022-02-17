Пекин, 17 февраля, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах встречался со сборной США по фигурному катанию, чтобы обсудить отмену церемонии награждения по итогам командного турнира. Об этом 17 февраля сообщил журналистам глава пресс-службы МОК Марк Адамс.

Томас Бах

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«Сегодня президент Бах встречался с представителями сборной США, но содержание их беседы должно остаться между ними», — сказал Адамс.

По его словам, Бах захотел встретиться с американцами, чтобы выслушать, что они хотят и с чем не согласны.

При этом он добавил, что с японскими спортсменами Бах встречаться не стал, поскольку те сказали, что их всё устраивает. В Национальном олимпийском комитете (НОК) Японии сказали, что полностью поддерживают подход МОК.

Напомним, командный турнир по фигурному катанию выиграла сборная России. Второе место заняли американцы, третье — японцы. Однако церемония награждения не была проведена из-за допинг-теста Камилы Валиевой. Кроме того, в МОК заявили, что будут считать результат российской фигуристки на Олимпиаде предварительным.

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