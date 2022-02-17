Берн, 17 февраля, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Большая часть карантинных ограничений, введенных в Швейцарии из-за распространения коронавируса, перестанет действовать с 17 февраля. Об этом сообщило на своем сайте швейцарское правительство.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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Так, с указанной даты в стране станет необязательным ношение масок и предъявление ковид-сертификатов в общественных местах. Кроме того, масочный режим в организациях, как и рекомендация о дистанционной работе, отменяется для их сотрудников.

Вместе с тем в Швейцарии сохранится требование о карантине для лиц, сдавших тест на коронавирус с положительным результатом.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 февраля в Нидерландах будут отменены практически все ограничительные меры, касающиеся борьбы с коронавирусом.