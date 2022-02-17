Лондон, 17 февраля, 2022, 08:17 — ИА Регнум. С призывом к Москве о продолжении диалога по ситуации вокруг Украины, так как в противном случае Россия может оказаться в статусе страны-изгоя, обратилась глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Об этом 17 февраля говорится в ее заявлении в преддверии поездки Трасс в Польшу, на Украину и в Германию, которое приводит пресс-служба британского МИД.

Policy Exchange Элизабет Трасс

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«Я призываю Россию выбрать путь дипломатии. Мы готовы разговаривать. Но мы ясно заявляем: если они решат продолжить движение по пути агрессии, наступят тяжелые последствия, которые дорого обойдутся экономике России и принесут ей статус изгоя», — говорится в ее сообщении.

Также Трасс отметила, что Британия намерена вести работу по ситуации вокруг Украины со своими союзниками для снижения угроз во всем мире.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутата Европарламента от Румынии Николае Штефануца заявил, что в случае обострения ситуации вокруг Украины в Европейский союз могут массово начать прибывать беженцы из этой страны.