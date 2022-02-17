Токио, 17 февраля, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассчитывает 17 февраля обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию вокруг Украины. Об этом со ссылкой на источники в правительстве сообщает агентство Kyodo.

(сс) 首相官邸ホームページ Фумио Кисида

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По его данным, вопрос о таких переговорах, которые могут пройти вечером, в настоящее время находится на стадии проработки. В ходе заседания своей парламентской фракции о вероятности разговора двух лидеров также заявил бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Синдзо Абэ «Думаю, что премьер-министр в какой-либо форме донесёт позицию японской стороны».

По его мнению, Япония должна «приложить усилия» для мирного урегулирования украинского кризиса.

Напомним, глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил об «обеспокоенности» Белого дома якобы необоснованным использованием Москвой термина «геноцид» при описании действий Украины в отношении жителей Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится в Москве 18 февраля.