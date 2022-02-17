Вашингтон, 17 февраля, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Соединенные Штаты никогда не называли точных сроков эскалации ситуации вокруг Украины, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

(сс) AgnosticPreachersKid Здание Госдепа США

«Не думаю, чтобы вы слышали от нас указание точного дня вторжения. В течение какого-то времени вы слышите, как мы пытаемся донести, что Россия создала возможности для атаки в любое время», — сказал Прайс на пресс-конференции.

По его словам, то, что «вторжение» пока не состоялось, не означает ложность данных разведки США.

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Он также подчеркнул, что эскалация ситуации на границе России и Украины может начаться в любое время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден объявил 16 февраля днём начала «вторжения» РФ на Украину. Данную дату он назвал в ходе переговоров с лидерами стран Запада, ЕС и НАТО. Причём непосредственному «наступлению» якобы будут предшествовать «шквал ракетных ударов», а также и якобы «кибератаки». По данным издания Politico, европейцы отнеслись к предупреждению с долей скепсиса.

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